Макаров Константин Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1822
В ИВ 1823 года - 1 год. В РС 1834 года - 12 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 755. В ИВ 1853 года - 30 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 18 об.
Бракосочетание
До ?.01.1843
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Макаров Стефан Константинович
Мать ребёнка: Макарова Василиса Дмитриевна
В ИВ 1853 года - 10 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 18 об.
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Макаров Силиверст Константинович
Мать ребёнка: Макарова Василиса Дмитриевна
В ИВ 1853 года - 3 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 18 об.
Смерть
Неизвестно