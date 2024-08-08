Макаров Константин Никифорович Около 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Константин Никифорович

Макаров Константин Никифорович

Место рождения

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Макаров Никифор Васильевич

Мать: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1823 года - 1 год. В РС 1834 года - 12 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 755. В ИВ 1853 года - 30 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 18 об.
Бракосочетание
До ?.01.1843

Жена: Макарова Василиса Дмитриевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Макаров Стефан Константинович

Мать ребёнка: Макарова Василиса Дмитриевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1853 года - 10 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 18 об.
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Макаров Силиверст Константинович

Мать ребёнка: Макарова Василиса Дмитриевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1853 года - 3 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 18 об.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.