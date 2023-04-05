Федяков Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1912
ГАСО ф6 о17 1-3 октября 1912г Сокольского села крестьянина Николая Иоаннова Федякова сын Симеон 1 год от простуды
Рождение ребёнка
10.03.1913
Сын: Федяков Григорий Николаев
Мать ребёнка: Федякова Феодулия Ефимиева
ГАСО ф6 о17 10-13 марта 1913г Григорий Родители: Сокольского села крестьянин Николай Иоаннов Федяков и законная жена его Феодулия Евфимиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно