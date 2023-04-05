Федяков Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедяков Николай Иванов

Федяков Николай Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Федяков Симеон Николаев

Мать ребёнка: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
1912
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 1-3 октября 1912г Сокольского села крестьянина Николая Иоаннова Федякова сын Симеон 1 год от простуды
Рождение ребёнка
10.03.1913

Сын: Федяков Григорий Николаев

Мать ребёнка: Федякова Феодулия Ефимиева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 10-13 марта 1913г Григорий Родители: Сокольского села крестьянин Николай Иоаннов Федяков и законная жена его Феодулия Евфимиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федякова Феодулия Евфимиева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close