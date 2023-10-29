Рыжаков Николай Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжаков Николай Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1920

Дата смерти

24.09.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1955

Сын: Рыжаков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Рыжакова Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжаков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Рыжакова Екатерина Яковлевна

Смерть
24.09.1977
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