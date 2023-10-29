Рыжаков Николай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1920
Дата смерти24.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1955
Сын: Рыжаков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Рыжакова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжаков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Рыжакова Екатерина Яковлевна
Смерть
24.09.1977