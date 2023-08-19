Joffe Ilja
Место рождения
Дата рождения29.04.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Joffe Tilla
Рождение ребёнка
24.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Joffe Tilla
Работа или профессия
Неизвестно
Trader, торговец