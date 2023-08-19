Joffe Ilja — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Joffe Ilja

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

29.04.1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
24.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Joffe Tilla

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
24.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Joffe Tilla

Рига, Rīga
Работа или профессия
Неизвестно
Trader, торговец
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