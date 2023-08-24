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Мартынов Степан Васильевич

Место рождения

д. Орельево, Захаровский р-н, Рязанская обл., Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермаков Василий Дмитриевич

Мать: Мартынова Евдокия Андреевна

д. Орельево, Захаровский р-н, Рязанская обл., Россия
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург, Россия
Смерть
1971
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