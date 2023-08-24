Мартынов Степан Васильевич
Место рожденияд. Орельево, Захаровский р-н, Рязанская обл., Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1971
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Орельево, Захаровский р-н, Рязанская обл., Россия
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург, Россия
Смерть
1971