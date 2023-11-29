Кучерява Марийка Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1937
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1937
Отец: Кучерявый Илья Филиппович
Мать: Демченко Арина Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1957
Дочь: Грицак Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Грицак Николай Елисеевич
Рождение ребёнка
20.10.1960
Сын: Грицак Николай Николаевич
Отец ребёнка: Грицак Николай Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2009