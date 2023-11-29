Кучерява Марийка Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучерява Марийка Ильинична

Кучерява Марийка Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1937

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1937

Отец: Кучерявый Илья Филиппович

Мать: Демченко Арина Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1957

Дочь: Грицак Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Грицак Николай Елисеевич

Рождение ребёнка
20.10.1960

Сын: Грицак Николай Николаевич

Отец ребёнка: Грицак Николай Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грицак Николай Елисеевич

Смерть
2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close