Семакина Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1803
Сын: Семакин Стефан
Отец ребёнка: Семакин Ефрем
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
01.10.1804
Сын: Семакин Дмитрий
Отец ребёнка: Семакин Ефрем
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
17.11.1805
Дочь: Поздеева Екатерина
Отец ребёнка: Семакин Ефрем
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
29.10.1807
Сын: Семакин Иосиф
Отец ребёнка: Семакин Ефрем
Рождение ребёнка
13.04.1808
Сын: Семакин Федор
Отец ребёнка: Семакин Ефрем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семакин Иван
Отец ребёнка: Семакин Ефрем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семакин Ефрем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семакин Ефрем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семакин Ефрем