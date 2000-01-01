Семакина Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакина Стефанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1803

Сын: Семакин Стефан

Отец ребёнка: Семакин Ефрем

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
01.10.1804

Сын: Семакин Дмитрий

Отец ребёнка: Семакин Ефрем

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
17.11.1805

Дочь: Поздеева Екатерина

Отец ребёнка: Семакин Ефрем

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
29.10.1807

Сын: Семакин Иосиф

Отец ребёнка: Семакин Ефрем

Рождение ребёнка
13.04.1808

Сын: Семакин Федор

Отец ребёнка: Семакин Ефрем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семакин Иван

Отец ребёнка: Семакин Ефрем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семакин Ефрем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семакин Ефрем

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семакин Ефрем

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