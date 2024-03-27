Зиязетдинова (Шарафутдинова) Фарида Заррафовна
Место рожденияс.Стерлибашево Стерлибашевского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиязетдинов Зуфар
Рождение ребёнка
19.02.1962
Рождение ребёнка
02.03.1964
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно