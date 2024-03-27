Зиязетдинова (Шарафутдинова) Фарида Заррафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиязетдинова (Шарафутдинова) Фарида Заррафовна

Место рождения

с.Стерлибашево Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарафутдинов Зарраф

Мать: Шарафутдинова (Мурясова) Зайтуна Биктимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиязетдинов Зуфар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиязетдинов Зуфар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиязетдинов Зуфар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиязетдинов Зуфар

Рождение ребёнка
19.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиязетдинов Зуфар

Рождение ребёнка
02.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиязетдинов Зуфар

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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