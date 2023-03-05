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Соломахин Петр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Соломахин Константин Яковлевич

Мать: Соломахина Евдокия Васильевна

Бракосочетание
05.11.1893

Жена: Соломахина Анастасия Андреевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
1895
отдан в военную службу
Рождение ребёнка
14.07.1896

Сын: Соломахин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Андреевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
01.01.1900
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Запасный рядовой
Рождение ребёнка
20.06.1900

Дочь: Агрипина Петровна

Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
15.06.1902

Сын: Соломахин Федор Петрович

Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Андреевна

Бракосочетание
08.01.1906

Жена: Соломахина Агрипина Яковлевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
вторым браком
Рождение ребёнка
01.07.1909

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Соломахина Агрипина Яковлевна

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