Соломахин Петр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
05.11.1893
Военная служба
1895
отдан в военную службу
Рождение ребёнка
14.07.1896
Сын: Соломахин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Андреевна
Военная служба
01.01.1900
Запасный рядовой
Рождение ребёнка
20.06.1900
Дочь: Агрипина Петровна
Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
15.06.1902
Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Андреевна
Бракосочетание
08.01.1906
вторым браком
Рождение ребёнка
01.07.1909
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Соломахина Агрипина Яковлевна