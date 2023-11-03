Чекунов Гаврила Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Чекунов Козма Потапов
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Настасья Гаврилова
Мать ребёнка: Чекунова Февронья Григорьева
Рождение ребёнка
21.07.1771
Сын: Чекунов Семен
Мать ребёнка: Чекунова Февронья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Чекунова Февронья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Параскева Гаврилова
Мать ребёнка: Чекунова Февронья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно