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Чекунов Гаврила Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Чекунов Козма Потапов

Мать: Чекунова Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Настасья Гаврилова

Мать ребёнка: Чекунова Февронья Григорьева

Рождение ребёнка
21.07.1771

Сын: Чекунов Семен

Мать ребёнка: Чекунова Февронья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Чекунов Никифор Гаврилов

Мать ребёнка: Чекунова Февронья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Параскева Гаврилова

Мать ребёнка: Чекунова Февронья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекунова Февронья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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