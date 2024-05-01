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Гапоненко Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1928

Дата смерти

27.07.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1960

Дочь: Гапоненко Логунова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Гладышева Гапоненко Анфиса Александровна

Акъяр, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.07.1970

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