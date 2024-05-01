Гапоненко Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1928
Дата смерти27.07.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1960
Дочь: Гапоненко Логунова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Гладышева Гапоненко Анфиса Александровна
Акъяр, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.07.1970