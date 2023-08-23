Юрков Фрол
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Юрков Меркурий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Юрков Павел
Мать ребёнка: Юркова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Юркова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрков Яков
Мать ребёнка: Юркова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Юркова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркова Елена
Смерть
1964