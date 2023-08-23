Юрков Фрол — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрков Фрол

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Юрков Меркурий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Юрков Павел

Мать ребёнка: Юркова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Юркова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Яков

Мать ребёнка: Юркова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Юркова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Елена

Смерть
1964
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