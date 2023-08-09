Кубеков Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения16.05.1853
Дата смерти22.04.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1853
Отец: Кубеков Федор Семенович
Запись о рождении жениха из метрической книги Камызякской Смоленской церкви за 1853 год. К брачному обыску № 3 от 20.01.1875 года.
Бракосочетание
20.01.1875 ст.
Оба первым браком. Жених: сын государственного крестьянина Камызякского селения, ополченец 1874 года, жительство имеет в родительском доме. Невеста: дочь астраханского мещанина Александра Иванова, жит... Показать все
Бракосочетание
07.01.1880 ст.
Жених: вдов после первого брака, заключенного в Камызякской Смоленской церкви 20.01.1873 года под № 3, вторым браком. О смерти первой его жены записано в метриках Камызякской Смоленской церкви за 1879... Показать все
Смерть
22.04.1902 ст.
Умер от паралича в возрасте 48 лет