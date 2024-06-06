Чулкова Зоя Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чулкова Зоя Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чулков Леонид Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.05.1954

Дочь: Чулкова Валентина Леонидовна

Отец ребёнка: Чулков Леонид Дмитриевич

Кемеровская область город Киселевск
Рождение ребёнка
11.05.1954

Дочь: Чулкова Лидия Леонидовна

Отец ребёнка: Чулков Леонид Дмитриевич

Кемеровская область город Киселевск
Смерть
Неизвестно

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