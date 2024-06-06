Чулкова Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1954
Дочь: Чулкова Валентина Леонидовна
Отец ребёнка: Чулков Леонид Дмитриевич
Кемеровская область город Киселевск
Рождение ребёнка
11.05.1954
Дочь: Чулкова Лидия Леонидовна
Отец ребёнка: Чулков Леонид Дмитриевич
Кемеровская область город Киселевск
Смерть
Неизвестно