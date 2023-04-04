Аринбасаров Утевле
Место рожденияУилский район 20 аула Актюбинской области
Дата рождения01.05.1918
Дата смерти02.04.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Уилский район 20 аула Актюбинской области
Рождение ребёнка
24.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аринбасарова Мария
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.04.1993
Похороны
Неизвестно