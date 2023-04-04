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Аринбасаров Утевле

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Место рождения

Уилский район 20 аула Актюбинской области

Дата рождения

01.05.1918

Дата смерти

02.04.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Уилский район 20 аула Актюбинской области
Рождение ребёнка
24.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аринбасарова Мария

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.04.1993
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Похороны
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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