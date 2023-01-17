Пнев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пнева Валентина Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990