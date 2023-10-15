Шмакова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шмаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Шмаков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмакова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Шмаков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмакова Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Шмаков Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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