Шмакова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шмаков Иван Иванович
Отец ребёнка: Шмаков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмакова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Шмаков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмакова Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Шмаков Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмаков Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно