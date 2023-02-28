Семен Якимович
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.01.1712
Дата смерти25.07.1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1712
Отец: Яким Викулович
Мать: Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
После 01.01.1735
Дочь: Дарья Семёновна
Мать ребёнка: Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
После 01.01.1741
Сын: Петр Семенович
Мать ребёнка: Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
После 01.01.1741
Сын: Афанасий Семенович
Мать ребёнка: Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
После 01.01.1742
Дочь: Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
После 01.01.1746
Дочь: Кузьминская Анна Семеновна
Мать ребёнка: Наталья Ефимовна
Тихвинский, Ржевский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ефимовна
Смерть
25.07.1771