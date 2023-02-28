Семен Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Якимович

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Место рождения

Бакланов, Ржевский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

После 01.01.1712

Дата смерти

25.07.1771

Пол

Мужской

Отец

После 1690 г.р.

Мать

Жена

После 1715 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1712

Отец: Яким Викулович

Мать: Феодосия Ивановна

Бакланов, Ржевский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
После 01.01.1735

Дочь: Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
После 01.01.1741

Сын: Петр Семенович

Мать ребёнка: Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
После 01.01.1741

Сын: Афанасий Семенович

Мать ребёнка: Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
После 01.01.1742

Дочь: Марфа Семеновна

Мать ребёнка: Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
После 01.01.1746

Дочь: Кузьминская Анна Семеновна

Мать ребёнка: Наталья Ефимовна

Тихвинский, Ржевский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ефимовна

Смерть
25.07.1771
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