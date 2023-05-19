Липкина Афимья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкина Афимья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Липкин Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Липкин Алексей Васильевич

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Липкина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Липкин Алексей Васильевич

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкин Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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