Зайцева (Мухина) Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Мухина) Васса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1889 ст.

Муж: Зайцев Иоанн Ильин

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Поручители Зайцев Даниил Ильин, Зайцев Прокопий Михаилов, Алексей Павлов Панфилов
Смерть
Неизвестно
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