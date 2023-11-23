Зайцева (Мухина) Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1889 ст.
Муж: Зайцев Иоанн Ильин
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Поручители Зайцев Даниил Ильин, Зайцев Прокопий Михаилов, Алексей Павлов Панфилов
Смерть
Неизвестно