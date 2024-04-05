Журавлева Степанида Николаевна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавлева Степанида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаравлев Ефим Константинович

Кыласово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, 111-1-1962-8л
Рождение ребёнка
1844

Сын: Журавлев Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Жаравлев Ефим Константинович

Кыласово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, 111-1-1962-7об
Рождение ребёнка
1847

Сын: Журавлев Ефим Ефимович

Отец ребёнка: Жаравлев Ефим Константинович

Кыласово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, 111-1-1962-7об
Рождение ребёнка
1850

Сын: Журавлев Василий Ефимович

Отец ребёнка: Жаравлев Ефим Константинович

Кыласово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, 111-1-1962-7об
Рождение ребёнка
1855

Сын: Журавлев Николай Ефимович

Отец ребёнка: Жаравлев Ефим Константинович

Кыласово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, 111-1-1962-7об
Смерть
Неизвестно

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