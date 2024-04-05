Журавлева Степанида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАПК, 111-1-1962-8л
Рождение ребёнка
1844
Сын: Журавлев Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Жаравлев Ефим Константинович
ГАПК, 111-1-1962-7об
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Жаравлев Ефим Константинович
ГАПК, 111-1-1962-7об
Рождение ребёнка
1850
Сын: Журавлев Василий Ефимович
Отец ребёнка: Жаравлев Ефим Константинович
ГАПК, 111-1-1962-7об
Рождение ребёнка
1855
Сын: Журавлев Николай Ефимович
Отец ребёнка: Жаравлев Ефим Константинович
ГАПК, 111-1-1962-7об
Смерть
Неизвестно