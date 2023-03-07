Сентемова Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемова Анна Федорова

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Место рождения

поч. Лапотной, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1698 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Лапотной, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Сентемов Ефим Терентьев

Отец ребёнка: Сентемов Терентий Никифоров

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Сентемов (кропотин) Остафей Терентьев

Отец ребёнка: Сентемов Терентий Никифоров

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентемов Терентий Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
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