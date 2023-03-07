Сентемова Анна Федорова
Место рожденияпоч. Лапотной, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Лапотной, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1721
Отец ребёнка: Сентемов Терентий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Сентемов (кропотин) Остафей Терентьев
Отец ребёнка: Сентемов Терентий Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762