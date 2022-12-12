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Нестеренко Юрий Ильич

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Нестеренко Илья Павлович

Мать: Нестеренко Павлина Владимировна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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