Тимохина (Никифорова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимохина (Никифорова) Нина Ивановна

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Место рождения

Квакшино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.09.1925

Дата смерти

27.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Квакшино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1956

Дочь: Фролова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Тимохин Николай Егорович

Рождение ребёнка
25.01.1958

Дочь: Фролова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Тимохин Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимохин Николай Егорович

Смерть
27.10.2011
Ильинка, город Тула, Тульская область
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