Тимохина (Никифорова) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.09.1925
Дата смерти27.10.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1956
Дочь: Фролова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Тимохин Николай Егорович
Рождение ребёнка
25.01.1958
Дочь: Фролова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Тимохин Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.2011
Ильинка, город Тула, Тульская область