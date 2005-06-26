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Петрусев Иван Миллекаевич

Место рождения

Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

02.04.1933

Дата смерти

26.06.2005

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1933

Отец: Петрусев Миллекай Петрусевич

Мать: Петрусева (Паймуллина) Хербиге Тимуховна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрусева (Туйдирякова) Валентина Пайдияровна

Бракосочетание
26.01.1960

Жена: Петрусева (Туйдирякова) Валентина Пайдияровна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрусева (Туйдирякова) Валентина Пайдияровна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрусева (Туйдирякова) Валентина Пайдияровна

Смерть
26.06.2005

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