Петрусев Иван Миллекаевич
Место рожденияСело Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения02.04.1933
Дата смерти26.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1933
Рождение ребёнка
1959
Бракосочетание
26.01.1960
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
1966
Смерть
26.06.2005