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Булдаков Феодул Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Булдаков Иван Афанасьевич

Мать: Булдакова Матрона Родионова

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Дария Феодулова

Мать ребёнка: Булдакова Евдокия Иванова

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1802

Сын: Булдаков Дорофей Феодулов

Мать ребёнка: Булдакова Евдокия Иванова

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Агафия Феодулова

Мать ребёнка: Булдакова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Булдакова Пелагия Феодулова

Мать ребёнка: Булдакова Евдокия Иванова

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1815

Сын: Булдаков Терентий Феодулов

Мать ребёнка: Булдакова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Булдаков Василий Феодулов

Мать ребёнка: Булдакова Евдокия Иванова

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Параскева Феодулова

Мать ребёнка: Булдакова Евфимия Сергеева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Булдаков Порфирий Феодулов

Мать ребёнка: Булдакова Евфимия Сергеева

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина Феодулова

Мать ребёнка: Булдакова Евфимия Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булдакова Евфимия Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булдакова Евдокия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
1831
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