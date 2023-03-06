Булдаков Феодул Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Дария Феодулова
Мать ребёнка: Булдакова Евдокия Иванова
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1802
Сын: Булдаков Дорофей Феодулов
Мать ребёнка: Булдакова Евдокия Иванова
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Агафия Феодулова
Мать ребёнка: Булдакова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Булдакова Пелагия Феодулова
Мать ребёнка: Булдакова Евдокия Иванова
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1815
Сын: Булдаков Терентий Феодулов
Мать ребёнка: Булдакова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Булдаков Василий Феодулов
Мать ребёнка: Булдакова Евдокия Иванова
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Параскева Феодулова
Мать ребёнка: Булдакова Евфимия Сергеева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Булдаков Порфирий Феодулов
Мать ребёнка: Булдакова Евфимия Сергеева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина Феодулова
Мать ребёнка: Булдакова Евфимия Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
1831