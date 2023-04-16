Шульц Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульц Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: Райсих Ольга Александровна

Смерть
1996
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