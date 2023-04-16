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Шульц Виктор
Шульц Виктор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
1996
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Райсих Ольга Александровна
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать:
Райсих Ольга Александровна
Смерть
1996
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