Ганичев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1949
Дочь: Трифонова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Ганичева Ираида Александровна
Рождение ребёнка
05.03.?
Дочь: Ганичева Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Ганичева Ираида Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганичев Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Ганичева Ираида Александровна
Смерть
Неизвестно