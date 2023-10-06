Ганичев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаничев Николай Николаевич

Ганичев Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1949

Дочь: Трифонова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Ганичева Ираида Александровна

Рождение ребёнка
05.03.?

Дочь: Ганичева Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Ганичева Ираида Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганичев Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Ганичева Ираида Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close