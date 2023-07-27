Максимова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти04.04.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Максимов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1918
Дочь: Крылова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Васильев- Крылов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1921
Дочь: Крылова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Васильев- Крылов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.1922
Дочь: Крылова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Васильев- Крылов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
10.03.1932
Дочь: Крылова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Васильев- Крылов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Васильев- Крылов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Васильев- Крылов Николай Васильевич
Смерть
04.04.1983