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Максимова Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

04.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Максимов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1918

Дочь: Крылова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Васильев- Крылов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
26.07.1921

Дочь: Крылова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Васильев- Крылов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
25.02.1922

Дочь: Крылова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Васильев- Крылов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
10.03.1932

Дочь: Крылова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Васильев- Крылов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Васильев- Крылов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Васильев- Крылов Николай Васильевич

Смерть
04.04.1983