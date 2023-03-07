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Новоселов Михайло
Новоселов Михайло
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Место рождения
Бусыгинская
Дата рождения
1742
Пол
Мужской
Отец
Новоселов Игнатей
1723 г.р.
Мать
Новоселова (Краева) Зиновья
1712 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец:
Новоселов Игнатей
Мать:
Новоселова Зиновья
Бусыгинская
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