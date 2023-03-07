Новоселов Михайло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Михайло

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Место рождения

Бусыгинская

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Отец

1723 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Новоселов Игнатей

Мать: Новоселова Зиновья

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