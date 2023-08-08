Каранкевич (Уласик) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каранкевич (Уласик) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Решетилова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Каранкевич Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
16.06.1984

Дочь: Машина Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Каранкевич Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каранкевич Анатолий Александрович