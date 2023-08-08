Каранкевич (Уласик) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Решетилова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Каранкевич Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
16.06.1984
Дочь: Машина Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Каранкевич Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно