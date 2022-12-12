Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782 ст.
Дата смертиОколо 1837 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1798 по 1810 ст.
Муж: Иван Фомич младший
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Устина Иванова
Отец ребёнка: Иван Фомич младший
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Ефим Иванов
Отец ребёнка: Иван Фомич младший
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Фомич младший
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Фомич младший
Крепостной крестьянин Коллежского секретаря Г. Коровкина
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Фомич младший
Смерть
Около 1837 ст.