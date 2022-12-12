Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782 ст.

Дата смерти

Около 1837 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Около 1804 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1798 по 1810 ст.

Муж: Иван Фомич младший

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Устина Иванова

Отец ребёнка: Иван Фомич младший

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Ефим Иванов

Отец ребёнка: Иван Фомич младший

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Фомич младший

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Фомич младший

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Крепостной крестьянин Коллежского секретаря Г. Коровкина
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Фомич младший

Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Смерть
Около 1837 ст.
Федотова, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
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