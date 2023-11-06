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МИТРОФАН ПАВЛОВ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: ПАВЕЛ МАТВЕЕВ

Мать: ПАРАСКЕВА НИКИТИНА

Рождение ребёнка
1903

Сын: АНДРЕЙ МИТРОФАНОВ

Мать ребёнка: ЕВДОКИЯ ТРОФИМОВА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ЕВДОКИЯ ТРОФИМОВА

Место жительства
Неизвестно
Незабудкино, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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