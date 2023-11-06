МИТРОФАН ПАВЛОВ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: ПАВЕЛ МАТВЕЕВ
Мать: ПАРАСКЕВА НИКИТИНА
Рождение ребёнка
1903
Сын: АНДРЕЙ МИТРОФАНОВ
Мать ребёнка: ЕВДОКИЯ ТРОФИМОВА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ЕВДОКИЯ ТРОФИМОВА
Место жительства
Неизвестно
Незабудкино, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно