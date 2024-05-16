Далецкий Александр Алексеевич 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Далецкий Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Далецкий Алексей (Алесь/ Олесь)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Далецкая (Круковская) Юлия (Йулия) Васильевна

Бракосочетание
30.09.1935

Жена: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1936

Сын: Далецкий Арнольд Александрович

Мать ребёнка: Далецкая (Круковская) Юлия (Йулия) Васильевна

Верный, Жлобинский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно

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