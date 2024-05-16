Далецкий Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Далецкий Алексей (Алесь/ Олесь)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
30.09.1935
Жена: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1936
Сын: Далецкий Арнольд Александрович
Мать ребёнка: Далецкая (Круковская) Юлия (Йулия) Васильевна
Верный, Жлобинский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно