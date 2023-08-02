Грабко (Мисливская) Елена / Еля / Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрабко (Мисливская) Елена / Еля / Григорьевна

Грабко (Мисливская) Елена / Еля / Григорьевна

avatar

Место рождения

Россия Ставропольский кр. с.Залга

Дата рождения

01.05.1914

Дата смерти

04.03.1981

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1914

Отец: Мисливский Григорий

Мать: не указана

Россия Ставропольский кр. с.Залга
Рождение ребёнка
12.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грабко Алексей Филимонович

Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.07.1947

Дочь: Руденко Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Грабко Алексей Филимонович

Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грабко Алексей Филимонович

Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грабко Алексей Филимонович

Смерть
04.03.1981
Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край