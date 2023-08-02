Грабко (Мисливская) Елена / Еля / Григорьевна
Место рожденияРоссия Ставропольский кр. с.Залга
Дата рождения01.05.1914
Дата смерти04.03.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1914
Отец: Мисливский Григорий
Мать: не указана
Россия Ставропольский кр. с.Залга
Рождение ребёнка
12.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грабко Алексей Филимонович
Рождение ребёнка
09.07.1947
Дочь: Руденко Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Грабко Алексей Филимонович
Рождение ребёнка
15.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грабко Алексей Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1981