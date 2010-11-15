Рожков Алексей Алексеевич
Место рожденияс.Молоково, Калининская область
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Рожков Алексей Егорович
Мать: Рожкова Елена
с.Молоково, Калининская область
Рождение ребёнка
19.08.1941
Дочь: Рожкова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Рожкова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
16.11.1945
Сын: Рожков Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Рожкова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
06.04.1951
Сын: Рожков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Рожкова Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно