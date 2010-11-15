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Рожков Алексей Алексеевич

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Место рождения

с.Молоково, Калининская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Рожков Алексей Егорович

Мать: Рожкова Елена

с.Молоково, Калининская область
Рождение ребёнка
19.08.1941

Дочь: Рожкова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Рожкова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
16.11.1945

Сын: Рожков Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Рожкова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
06.04.1951

Сын: Рожков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Рожкова Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожкова Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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