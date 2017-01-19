Блинов Иосиф Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1925
Дата смерти19.01.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1925
Рождение ребёнка
02.01.1955
Дочь: Блинова Екатерина Иосифовна
Мать ребёнка: Шемякина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Сысалина (Блинова) Елизавета Иосифовна
Мать ребёнка: Шемякина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
11.05.1959
Мать ребёнка: Шемякина Мария Алексеевна
Каменушка, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
19.01.2017