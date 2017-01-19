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Блинов Иосиф Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1925

Дата смерти

19.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1925

Отец: Блинов Фёдор Максимович

Мать: Блинова Агрепина Максимовна

Рождение ребёнка
02.01.1955

Дочь: Блинова Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Шемякина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Сысалина (Блинова) Елизавета Иосифовна

Мать ребёнка: Шемякина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
11.05.1959

Сын: Блинов Виктор Иосифович

Мать ребёнка: Шемякина Мария Алексеевна

Каменушка, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
19.01.2017

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