Айкинская (Надежина) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1937
Дата смерти16.10.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1957
Дочь: Целищева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Айкинский Василий Алексеевич
Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
16.10.2021