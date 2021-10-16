Айкинская (Надежина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айкинская (Надежина) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1937

Дата смерти

16.10.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1957

Дочь: Целищева Елена Васильевна

Отец ребёнка: Айкинский Василий Алексеевич

Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
16.10.2021
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