Ситникова Авдотья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова Авдотья Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Домна Панфиловна

Отец ребёнка: Ситников Панфил Петрович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ситников Андрей Панфилович

Отец ребёнка: Ситников Панфил Петрович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Ситников Артемий Панфилович

Отец ребёнка: Ситников Панфил Петрович

Смерть
Неизвестно
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