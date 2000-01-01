Ситникова Авдотья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Домна Панфиловна
Отец ребёнка: Ситников Панфил Петрович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ситников Андрей Панфилович
Отец ребёнка: Ситников Панфил Петрович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ситников Артемий Панфилович
Отец ребёнка: Ситников Панфил Петрович
Смерть
Неизвестно