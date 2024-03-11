Нихорошко Кузьма Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1920 и 1921
Дата смерти26.03.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1920 и 1921
Отец: Нихорошко Сергей
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Был правой рукой партизана Сидор Ковпак
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание красноармеец ; рядовой Воинская часть 558 стрелковый полк 159 стрелковой дивизии (III). партиз. соединение им. Щорса под командованием Таратуто Н.В.
Призыв на военную службу
Неизвестно
призван Середино-будским РВК Сумской области
Рождение ребёнка
Около ?.02.1942
Дочь: Майгутяк (Нихорошко) Татьяна Кузьминична
Мать ребёнка: Нарбекова (Барбаш) Пелагея (Полина) Никитична
Бракосочетание
1944
Военная награда
08.05.1944
Наименование награды: Орден Красной Звезды
Военная награда
07.08.1944
Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени
Захоронение (военное)
1945
братская могила в г. Удерванген
Лечение в госпитале
23.03.1945
ранение
Смерть
26.03.1945
Погиб в боях за Кенигсберг
Военная награда
02.05.1945
Орден Отечественной войны II степени
Перезахоронение
После 1980
Чехово, Багратионовский, Калининградская область