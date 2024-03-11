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Нихорошко Кузьма Сергеевич

Место рождения

Мефодовка, Сумська область

Дата рождения

Между 1920 и 1921

Дата смерти

26.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1920 и 1921

Отец: Нихорошко Сергей

Мать: не указана

Мефодовка, Сумська область
Упоминание
Неизвестно
Был правой рукой партизана Сидор Ковпак
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание красноармеец ; рядовой Воинская часть 558 стрелковый полк 159 стрелковой дивизии (III). партиз. соединение им. Щорса под командованием Таратуто Н.В.
Призыв на военную службу
Неизвестно
призван Середино-будским РВК Сумской области
Рождение ребёнка
Около ?.02.1942

Дочь: Майгутяк (Нихорошко) Татьяна Кузьминична

Мать ребёнка: Нарбекова (Барбаш) Пелагея (Полина) Никитична

Мефодовка, Сумська область
Бракосочетание
1944

Жена: Нарбекова (Барбаш) Пелагея (Полина) Никитична

Военная награда
08.05.1944
Наименование награды: Орден Красной Звезды
Военная награда
07.08.1944
Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени
Захоронение (военное)
1945
братская могила в г. Удерванген
Лечение в госпитале
23.03.1945
ранение
Смерть
26.03.1945
Погиб в боях за Кенигсберг
Военная награда
02.05.1945
Орден Отечественной войны II степени
Перезахоронение
После 1980
Чехово, Багратионовский, Калининградская область

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