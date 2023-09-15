Лотыш Бернард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотыш Бернард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1963

Сын: Лотыш Виталий

Мать ребёнка: Галина

Лида, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
07.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Лида, Лидский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Смерть
Неизвестно
Лида, Лидский район, Гродненская область
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