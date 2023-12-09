Шерстянкина Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерстянкина Анастасия Михайловна

Шерстянкина Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1905

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1905

Отец: Шерстянкин Михаил Данилович

Мать: Шерстянкина Агрепина Михеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close