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Шерстянкина Анастасия Михайловна
Шерстянкина Анастасия Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.1905
Пол
Женский
Отец
Шерстянкин Михаил Данилович
Мать
Шерстянкина Агрепина Михеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1905
Отец:
Шерстянкин Михаил Данилович
Мать:
Шерстянкина Агрепина Михеевна
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