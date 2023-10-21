Сивенцев Дмитрий Егорович
Место рожденияМысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сивенцев Егор Феоторович
Мать: Сивенцева ?
Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
25.07.1932
Дочь: Таисья Дмитримевна
Мать ребёнка: Сивенцева Сима или Серафима
Масады, 423753, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно