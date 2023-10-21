Сивенцев Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивенцев Дмитрий Егорович

Сивенцев Дмитрий Егорович

Место рождения

Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сивенцев Егор Феоторович

Мать: Сивенцева ?

Мысады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Рождение ребёнка
25.07.1932

Дочь: Таисья Дмитримевна

Мать ребёнка: Сивенцева Сима или Серафима

Масады, 423753, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивенцева Сима или Серафима

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close