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Обухов Сергей Иванов

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Обухов Иван Калентьев

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Обухов Илья Сергеев

Мать ребёнка: Домна Петрова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марина Сергеева

Мать ребёнка: Домна Петрова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Обухов Ефим Сергеев

Мать ребёнка: Домна Петрова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Обухов Карп Сергеев

Мать ребёнка: Домна Петрова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
122 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Петрова

Смерть
Неизвестно
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