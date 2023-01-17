Обухов Сергей Иванов
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Обухов Иван Калентьев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Обухов Илья Сергеев
Мать ребёнка: Домна Петрова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марина Сергеева
Мать ребёнка: Домна Петрова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Обухов Ефим Сергеев
Мать ребёнка: Домна Петрова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Обухов Карп Сергеев
Мать ребёнка: Домна Петрова
Место жительства
1850
122 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Петрова
Смерть
Неизвестно