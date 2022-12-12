Егорова (Павлюченко) Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Павлюченко) Татьяна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1936

Дата смерти

13.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1936

Отец: Павлюченко Гавриил Федорович

Мать: Миронова-Павлюченко Мария Максимовна

Рождение ребёнка
14.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Василий Николаевич

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.03.1965

Дочь: Мишустина Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Николаевич

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.07.1973

Сын: Егоров Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Николаевич

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Василий Николаевич

Смерть
13.03.1976
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