Егорова (Павлюченко) Татьяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1936
Дата смерти13.03.1976
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1936
Рождение ребёнка
14.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
03.03.1965
Дочь: Мишустина Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
28.07.1973
Отец ребёнка: Егоров Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1976