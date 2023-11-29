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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1910
Сын: Смирнов Николай Степанович
Отец ребёнка: Смирнов Степан
Рождение ребёнка
Между 1912 и 1913
Сын: Смирнов Кузьма
Отец ребёнка: Смирнов Степан
Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир
Отец ребёнка: Смирнов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Иван
Отец ребёнка: Смирнов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Степан
Отец ребёнка: Смирнов Степан