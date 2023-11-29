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Женский

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1910

Сын: Смирнов Николай Степанович

Отец ребёнка: Смирнов Степан

Рождение ребёнка
Между 1912 и 1913

Сын: Смирнов Кузьма

Отец ребёнка: Смирнов Степан

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир

Отец ребёнка: Смирнов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван

Отец ребёнка: Смирнов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Степан

Отец ребёнка: Смирнов Степан

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