Пушкарев Акиндин (Анкудин) Галактионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Авдотья Анкудинова
Мать ребёнка: Пушкарева Зиновья Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Пушкарев Саватий Анкудинов
Мать ребёнка: Пушкарева Зиновья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858