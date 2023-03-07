Пушкарев Акиндин (Анкудин) Галактионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев Акиндин (Анкудин) Галактионов

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Место рождения

Пушкаревская

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Пушкарев Галактион Ефремов

Мать: Пушкарева Параскева (Галактионова)

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Авдотья Анкудинова

Мать ребёнка: Пушкарева Зиновья Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Пушкарев Саватий Анкудинов

Мать ребёнка: Пушкарева Зиновья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Зиновья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Христина Родионова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858
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