Голикова (Бебелина) Лидия Федоровна
Место рождения
Дата рождения23.10.1925
Дата смерти28.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1925
Рождение ребёнка
29.05.1947
Дочь: Николаева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Голиков Василий Алексеевич
Сонково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.03.1949
Дочь: Майтеканен Фаина Васильевна
Отец ребёнка: Голиков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
17.12.1953
Дочь: Копачева Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Голиков Василий Алексеевич
Смерть
28.09.2009