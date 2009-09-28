Голикова (Бебелина) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоликова (Бебелина) Лидия Федоровна

Голикова (Бебелина) Лидия Федоровна

avatar

Место рождения

Рыльково, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.10.1925

Дата смерти

28.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1925

Отец: Бебелин Федор Иванович

Мать: Бебелина Антонина Арсеньевна

Рыльково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.1947

Дочь: Николаева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Голиков Василий Алексеевич

Сонково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.03.1949

Дочь: Майтеканен Фаина Васильевна

Отец ребёнка: Голиков Василий Алексеевич

Воскресенское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.12.1953

Дочь: Копачева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Голиков Василий Алексеевич

Воскресенское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.09.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close