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Дектева Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дектев Михаил Павлович

Место жительства
Неизвестно
Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Дектева) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Дектев Михаил Павлович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Дектева) Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Дектев Михаил Павлович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Дектева) Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Дектев Михаил Павлович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Дектева) Ираида Михайловна

Отец ребёнка: Дектев Михаил Павлович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Дектев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Дектев Михаил Павлович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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