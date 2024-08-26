Дектева Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Дектева) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Дектев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Дектева) Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Дектев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Дектева) Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Дектев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Дектева) Ираида Михайловна
Отец ребёнка: Дектев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Дектев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Дектев Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно