Александра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Петрова

Александра Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Гудков Александр

Отец ребёнка: Гудков Арсений

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гудков Василий

Отец ребёнка: Гудков Арсений

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гудков Павел?

Отец ребёнка: Гудков Арсений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудков Арсений

Смерть
Неизвестно