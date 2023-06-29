Александра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Гудков Александр
Отец ребёнка: Гудков Арсений
Рождение ребёнка
1906
Сын: Гудков Василий
Отец ребёнка: Гудков Арсений
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гудков Павел?
Отец ребёнка: Гудков Арсений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гудков Арсений
Смерть
Неизвестно